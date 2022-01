Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit einer tödlichen und zwei schwer bis lebensgefährlich verletzten Personen

Eine 22-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 22.01.2022, gegen 08:00 Uhr, mit einem weiteren Insassen - Junger Mann; derzeit keine gesicherten Personalien (es wird dahingehend nachberichtet) die Thüler Straße in 49681 Garrel in Fahrtrichtung Garrel. In einer Linkskurve geriet die 22-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort beim Versuch nach links auszuweichen seitlich mit der entgegenkommenden 33-jährigen PKW-Fahrerin aus Friesoythe zusammen. Die 22-Jährige Fahrzeugführerin wird durch den Zusammenstoß schließlich gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum geschleudert. Der Beifahrer verstirbt noch im Fahrzeug. Die 22-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Oldenburg und die 33-Jährige schwerverletzt in das Krankenhaus Cloppenburg verbracht. Die beteiligten PKWs waren gänzlich zerstört und somit nicht mehr fahrbereit. Beide PKWs wurden vor Ort abgeschleppt. Die Thüler Straße wurde zwischenzeitlich durch die Straßenmeisterei vollgesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizei Cloppenburg und Friesoythe war auch die freiwillige Feuerwehr Garrel mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell