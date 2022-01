Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup OT Hemmelte - Verdacht der Brandstiftung in einem leerstehenden Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 20. Januar 2022, 16.10 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Straße Ludlage die Fensterscheibe eines bereits seit länger Zeit unbewohnten Wohnhauses. Sie begaben sich in das Innere des Objektes und setzten auf bislang unbekannte Art und Weise die Treppe in Brand. Diese brannte vollständig ab, wodurch an den Wänden im Flur starke Brandzehrungen verursacht wurden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 15000 Euro geschätzt. Das Feuer ging augenscheinlich von alleine wieder aus. Als der Schaden am gestrigen Nachmittag von den Eigentümern entdeckt wurde, war die Brandstelle bereits vollständig erkaltet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (0 44 72) 93 28 60, oder die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

