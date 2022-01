Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 20. Januar 202, wurde um 20.00 Uhr auf der Straße Schierberg ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden festgestellt, dessen Fahrzeug nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Serie von Diebstählen aus Kfz

Von Mittwoch, 19. Januar 2022, 20.00 Uhr, bis Donnerstag, 20. Januar 2022, 06.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Dinklage, Friesenstraße, in einen PKW VW Sharan ein und deinstallierten das darin verbaute Multimediasystem. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im gleichen Zeitfenster in der Laurentius-Siemer-Straße: Hier wurde ein Pkw des Herstellers Tiguan angegangen und das Navigationssystem gestohlen. Im Rotkehlchenweg waren zwei Fahrzeuge betroffen: Aus einem Skoda sowie aus einem VW Sharan wurden jeweils die Navigationsgeräte Steuergerät entwendet. In der Edith-Stein-Straße wurde das Multimediasystem aus einem VW Caddy sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443-97749-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 20. Januar 202, wurde um 08.30 Uhr in der Falkenrotter Straße ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war sein Pkw nicht zugelassen und er hatte falsche Kennzeichen angebracht. Di Kennzeichen wurden sichergestellt. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, 11.00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Neulehe (Landkreis Emsland) mit einem Pkw die Gutenbergstraße in Vechta, ohne im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der 31-Jährige konnte lediglich eine britische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, weil der 31-Jährige seinen Erstwohnsitz bereits seit mehreren Monaten im Bundesgebiet begründet hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta

Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f Am Samstag, 15. Januar 2022, 00.06 Uhr fuhr ein 19-jähriger aus Quakenbrück mit seinem Pkw vom Bokerner Damm in den Kreisverkehr ein. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr von der L848 in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt des sich schon in dem Kreisverkehr befindlichen Quakenbrücker. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Meyerhofstraße das auf dem Schulhof der Realschule abgestellte schwarze E-Bike ANYWAY/PED 016 mit einer leuchtend roten Beschriftung eines 47-Jährigen aus Lohne. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 27,5 Zoll und verfügt über eine 21-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (4442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 19. Januar 2022, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 20. Januar 2022, 06.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür der Kroger Grundschule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (4442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, 07.00 Uhr, befuhr eine 54-Jährige aus Quakenbrück die Vogtstraße in Lohne und beabsichtigte, im Kreisverkehr in die Brinkstraße in Fahrtrichtung Innenstadt abzubiegen. Aus bislang unerklärter Ursache fuhr sie über den Kreisverkehr und kollidierte mit einer dort befindlichen Laterne. An dem Pkw sowie der Laterne entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.25 Uhr, befuhr eine 56-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Marschstraße in Vechta aus Richtung Innenstadt in Richtung Franz-Vorwerk-Straße und beabsichtigte, nach rechts in diese einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 64-Jähriger aus Vechta mit seinem Pedelec den Fahrradweg auf der Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Wintermarsch. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 64-jährige leichte Verletzungen zuzog.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, 18.05 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw den Mittelweg in Lutten in Richtung Langfördener Straße. Dort übersah er eine auf dem dortigen Gehweg gehende 46-jährige Goldenstedterin, welche er dann mit dem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren leicht berührte. Hierdurch erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen.

Damme - Küchenbrand

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, gegen 16.45 Uhr, wurde ein Küchenbrand im Auwinkel gemeldet. Eine mit Öl gefüllte Pfanne war in Brand geraten. Die Bewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, kam es gegen 17.35 Uhr auf der Vördener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 61-Jährigen aus Steinfeld und einem Lkw eines 57-Jährigen aus Syke. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Dieser entfernte sich zunächst vom Unfallort. Da der Unfall von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet worden war, konnte der 57-Jährige im Nachhinein ermittelt werden.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, um 18.15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Ibbenbüren die Neuenkirchener Straße von Holdorf in Richtung Neuenkirchen. In Höhe der Straße Zum Heidesee beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dies übersah ein nachfolgender 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg und begann einen Überholvorgang. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und einem Sachschaden in Höhe von 3.000,00 EUR. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

