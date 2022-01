Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Kellerraum

Von Dienstag, 18. Januar 2022, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 19. Januar 2022, 11.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in Vechta, Burgstraße, in den Keller eines Mehrparteienhauses ein und entwenden diverses Kleinwerkzeug: 1 Flexgerät, 3 Akkuschrauber, 3 Bohrmaschinen, 1 Schleifgerät und 1 Kompressor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Dienstag, 18. Januar 2022, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 19. Januar 2022, 06.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Mühlenstraße, auf das Gelände der Alexanderschule. Hier zerstörten sie die Glasscheibe eines Klassenraumes. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Lohne mit einem Kleinkraftrad den Bergweg in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 23-Jährige unter Drogeneinfluss. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, kam es um 14.30 Uhr in der Kroger Straße, dortiger Klosterwald, angrenzend an das dortige Pflegeheim, zu einer Inbrandsetzung eines aus Stöckern gebauten Zeltes durch bislang unbekannte Täter. Angrenzende Bäume gerieten hierdurch ebenfalls in Brand. Der Brand konnte selbstständig gelöscht werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 18. Januar 2022, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 19. Januar 2022, 14.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Bittgang die Scheibe der Terrassentür. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, von 11.40 Uhr bis 12.40 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz am "Neuen Markt" in Vechta, beim Ein- bzw. Ausparken einen Schaden an der rechten Frontseite eines grauen Transporters der Marke Mercedes Benz, Citan eines Vechtaer Autohauses. Es entstand ein Riss in Karosserie und Kratzer im Lack. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Januar 2022, 21.30 Uhr, befuhr eine 23-jährige Frau aus Syke mit ihrem Pkw die Holtruper Straße in Vechta in Fahrtrichtung Lutten. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang unerklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte linksseitig im Graben. Hierbei überschlug sich ihr Pkw. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Damme - Kupferdiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 17. Januar 2022, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 19. Januar 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Donaustraße die unteren Stücke von zwei Kupferfallrohren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Versammlung

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, fand zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr in der Mühlenstraße vor dem Dammer Rathaus eine Versammlung der "Freie Niedersachsen", bestehend aus ca. 15 Teilnehmer/-innen statt. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Dinklage - Brand einer Sattelzugmaschine

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, geriet um 13.35 Uhr auf der Bahler Straße der Motor einer Sattelzugmaschine eines Landhandels aus Bakum OT Hausstette während der Fahrt in Brand. Der Motor und das gesamte Führerhaus brannten aus und wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage, welche mit 30 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort war, abgelöscht. An der Zugmaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus wurde auch die Teerdecke der Fahrbahn beschädigt, weshalb die Bahler Straße für einige Stunden halbseitig gesperrt werden musste. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, kam es um 08.20 Uhr in der Märschendorfer Straße auf dem Firmengelände eines dortigen Heimwerkermarktes zu einem Unfall: Ein 28-jähriger Mann aus Diepholz beschädigte beim Rangieren mit seinem Sprinter das Firmengebäude des Marktes. An dem Fahrzeug des 28-Jährigen entstand hierdurch ebenfalls Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme wird mit 7000 Euro angegeben.

