Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Vermisster Molberger tot aufgefunden

Seit dem späten Abend des 22. Dezember 2021 wurde ein 32-jähriger Mann aus Molbergen vermisst. Nach dem 32-Jährigen war seit seinem Verschwinden umfangreich gesucht worden. Weil sich im weiteren zeitlichen Verlauf keinerlei Anhaltspunkte auf seinen möglichen Verbleib ergaben, wurde letztlich am 28. Dezember 2021 eine Öffentlichkeitsfahndung in den regionalen Printmedien sowie in den sozialen Netzwerken eingerichtet. Auch diese Bemühung blieb erfolglos.

Am Dienstag, 18. Januar 2022, um 11.00 Uhr, wurde der Leichnam des Molbergers im Zuge von Reinigungsarbeiten durch Mitarbeiter der Friesoyther Wasseracht in einem wasserführenden Graben am Niedrigen Weg in Emstek aufgefunden.

Für eine zweifelsfreie Klärung der Todesursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams angeordnet. Diese fand am heutigen Vormittag im Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, Außenstelle Oldenburg, statt.

Durch die Obduktion ließ sich kein konkreter Todeszeitpunkt und auch keine eindeutige Todesursache feststellen. Ein Tod durch Gewalteinwirkung Dritter bzw. Fremdverschulden ließ sich jedoch definitiv ausschließen, sodass davon ausgegangen wird, dass die nicht unerheblichen Vorerkrankungen des 32-Jährigen zu seinem plötzlichen Ableben geführt haben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell