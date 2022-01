Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Diebstahl auf Tankstellengelände

Durch bislang unbekannte Täter wurde zunächst zwischen dem 01.Januar 2022 und dem 02. Januar 2022 der Geldauffangbehälter einer Staubsaugeranlage auf dem Tankstellengelände an der Friedhofstraße gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Kleingeld entwendet.

Zwischen Montag, 17.Januar 2022, gegen 23.00 Uhr, und Dienstag, 18.Januar 2022, um 08.00 Uhr, wurde der Auffangbehälter erneut gewaltsam geöffnet. Zudem wurde versucht, der Behälter der Handwascharmatur in der Waschbox zu öffnen.

Im weiteren Verlauf wurde in derselben Nacht versucht, einen Selbstbedienungsautomaten an der Hauptstraße in Ramsloh aufzuhebeln.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe OT Heinfelde - Brand durch technischen Defekt

Am Dienstag, den 18.Januar 2022, gegen 16.45 Uhr, kam es in der Heinfelder Straße zu einem Brand in einer Scheune eines 61-Jährigen Heinfelders: Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Steckdose in Brand. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch den Einsatz eines Feuerlöschers verhindert und der Brand vollständig abgelöscht werden. Durch das Feuer wurde Werkzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bösel- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, dem 18.Januar 2022, gegen 06.45 Uhr, befuhr eine 55-Jährige aus Edewecht mit ihrem PKW die Overlaher Straße. Sie fiel weiteren Verkehrsteilnehmern durch ihre unsichere Fahrweise auf. Als die 55-Jährige durch die Polizei kontrolliert wurde, ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 1,57 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 55-Jährigen sichergestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 18.Januar 2022, gegen 10.35 Uhr, befuhr eine 47-jährige aus Molbergen mit ihrem PKW die Straße Am Alten Hafen in Richtung Sedelsberger Straße. Hierbei geriet sie zu weit nach rechts und kollidierte mit einem auf dem seitlichen Parkstreifen abgestellten PKW. Dessen 63-jährige Fahrzeugführerin war kurz zuvor in den geparkten eingestiegen, blieb durch den Zusammenstoß jedoch unverletzt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

