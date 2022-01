Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 18. Januar 2022, zwischen 07.30 Uhr und 12.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße Zu den Buchen in das Wohnhaus einer 49-Jährigen aus Löningen ein und entwendeten diverse Lebensmittel sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es um 08.00 Uhr auf dem Vinner Weg zu einem Verkehrsunfall: Eine 57-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem PKW den Ulmenweg und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung, den Vinner Weg geradeaus in Richtung Bahnhofsallee zu überqueren. Sie übersah hierbei einen aus Richtung Vinnen kommenden, auf dem Radweg fahrenden 85-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Löningen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es um 15.15 Uhr auf der Menslager Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 67-jährige Frau aus Löningen befuhr mit ihrem PKW die Eschstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Menslager Straße in Richtung Kreisel abzubiegen. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW einer 35-jährigen Frau aus Bersenbrück, die mit ihrem PKW die Menslager Straße aus Richtung Kreisel kommend in Fahrtrichtung Menslage befuhr. Die Unfallverursacherin steuerte ihren PKW anschließend in ein rechtsseitig angrenzendes Beet mit Felssteinen. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Gesamtschadenssumme des Unfalls beläuft sich auf 4000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 67-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,41 Promille. Der 67-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihre Fahrerlaubnis sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es um 07.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Eine 34-Jährige aus Essen (Oldenburg) und ein 53-Jähriger, ebenfalls aus Essen (Oldenburg), befuhren mit ihren Pkw in dieser Reihenfolge die Beverner Straße in Richtung Bevern. Im Streckenverlauf bremste die 34-Jährige ab, um nach links in den Wöstendamm abzubiegen. Der 53-Jährige erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 34-Jährigen auf. Diese wurde hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Dienstag, 18. Januar 2022, gegen 20.45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Glockenblumenstraße einen unmittelbar vor der Hauseingangstür befindlichen grauen Kunststoff-Blumenkübel einer 34-Jährigen Cloppenburgerin in Brand gesetzt. Diese, sowie ihr 44-jähriger Ehemann, nahmen den Rauchgeruch wahr und löschten den Brand selbstständig ab. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 17. Januar 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 19. Januar 2022, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Ostlandstraße die Rollläden einer 54-jährigen Cloppenburgerin. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 150 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in diesem Zeitraum in der Bunzlauer Straße: Hier warf ein bislang unbekannter Täter eine Deko-Kugel aus Terracotta durch die Fensterscheibe eines 66-jährigen Cloppenburgers. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichenmissbrauch

Am Dienstag, 18. Januar 2022, wurde um 11.30 Uhr in der Eschstraße ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW des 20-Jährigen nicht zugelassen war. Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnten einem anderen, zugelassenen Fahrzeug zugeordnet werden. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 18. Januar 2022, wurde gegen 17.55 Uhr auf der Großen Straße ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Urinvortest ergab ein positives Ergebnis, sodass dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Januar 2022, zwischen 04.00 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Industriestraße in Garrel zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den dort geparkten schwarzen Pkw VW Passat eines 48-Jährigen im Bereich der hinteren linken Schürze. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. Januar 2022, kam es um 14.35 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 46-Jähriger aus Garrel befuhr mit seinem PKW die Marienstraße und beabsichtigte, geradeaus in die Straße Baskenriehe zu fahren. Ein 31-Jähriger aus Bösel befuhr die Straße Baskenriehen und beabsichtigte, nach links auf die Nikolausdorfer Straße abzubiegen. Hierbei touchiert er beim Abbiegen den ihm entgegenkommenden Pkw 46-Jährigen. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen. Er konnte im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen festgestellt und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden, da der Geschädigte sich dessen Kennzeichen notiert hatte. Sein PKW wies korrespondierende Beschädigungen auf. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor

