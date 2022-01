Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Am Montag, den 17.Januar 2022, zwischen 07.05 Uhr und 07.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das blaue Pedelec der Marke Gazelle, Arroyo, eines 54-Jährigen aus Ramsloh entwendet. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll. Es verfügt über einen Korb vorne, welcher mittels Klickbügelschloss gesichert ist. Zudem hat das Fahrrad eine sehr auffällige gelbe Klingel. Das Fahrrad befand sich zur Tatzeit verschlossen vor einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Zwischen Samstag, den 15.Januar 2022, gegen 15.00 Uhr und Montag, den 17.Januar 2022, um 06.55 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Holzhütten auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Willohstraße beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 17.Januar 2022, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Ramsloher Straße. An der Kreuzung Oldenburger Straße wollte er diese in Richtung Schleusenstraße überqueren. Dabei übersah er eine 11-jährige Barßelerin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit dieser. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 350 Euro.

Barßel - Verkehrsunfall:

Am zurückliegenden Donnerstag, 13. Januar 2022, kam es um 13.30 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 39-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße in ortsauswärtige Richtung und beabsichtigte, in die Schillerstraße abzubiegen. Sie musste vor dem Abbiegen jedoch verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Fahrzeugführer, ein 20-Jähriger aus Gützkow, der mit seinem Pkw in gleiche Richtung fuhr, erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den PKW der 39-Jährigen auf. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 5000 Euro.

