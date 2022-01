Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen OT Bunnen - Einbruch in Kiosk

Zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 13.00 Uhr, und Montag, 17. Januar 2022, 05.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Dorfstraße gewaltsam in einen Kiosk einer 29-Jährigen aus Menslage ein und entwendeten Getränke und Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen entgegen, Tel.: (05432) 803840.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde gegen 23.10 Uhr auf dem Vinner Weg eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Beifahrer der 35-Jährigen, ein 47-jähriger Oldenburger, welcher gleichzeitig Halter des kontrollierten PKW war und um diesen Umstand wusste, erwartet nunmehr ein gesondertes Ermittlungsverfahren.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es um 16.45 Uhr in der Bahnhofsallee zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr den dortigen Kreisverkehr und beabsichtigte, diesen über die Bahnhofsallee in Fahrtrichtung Vinner Weg zu verlassen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der 70-Jährige verließ die Unfallstelle zunächst, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er wurde im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen zu Hause angetroffen und gab den Verstoß zu. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Brand eines Radladers

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es um 18.15 Uhr in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöftes im Langenkamp aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Radladers. Der Brand kann durch die Freiwillige Feuerwehren Cappeln und Elsten, welche mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Der Radlader brennt vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro beziffert. Ein Übergreifen auf die Lagerhalle konnte verhindert werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung bei der Berufsbildenden Schule am Museumsdorf

In der Zeit zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 17. Januar 2022, 06.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Wand eines Fahrradunterstandes der BBS am Museumsdorf mit grün-weißer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell