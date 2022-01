Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlung in Cloppenburg

Am Sonntag, 16. Januar 2022, gegen 14.25 Uhr, fanden sich sechs Personen auf dem Marktplatz in Cloppenburg ein. Die Personengruppe wurde durch den Einsatzleiter der Polizei persönlich angesprochen. Nachdem sich kein Versammlungsleiter zu erkennen gab, wurde die Personengruppe als Versammlung deklariert und entsprechend beauflagt (Tragen von FFP2-Masken, Abstand). Anschließend begab sich die Personengruppe geschlossen in Richtung Fußgängerzone. Nur kurze Zeit später löst sich die Zusammenkunft eigenständig auf. Es gab keinerlei besondere Vorkommnisse

