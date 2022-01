Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Freitag, 14. Januar 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einem Geschäft im Falkenweg die graue Leder-Geldbörse von Michael Kors samt Inhalt einer 29-Jährigen aus Vechta. Die 29-Jähirge hatte ihre Geldbörse in einen Einkaufskorb gelegt und diese beim Zurückbringen des Korbes darin vergessen. Als sie den Verlust bemerkte und sich im Geschäft erkundigte, war die Geldbörse unauffindbar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 13.30 Uhr, und Sonntag, 16. Januar 2022, 14.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Hermann-Ehlers-Straße, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienwohnhaus. Und entwendeten Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 15. Januar 2022, 04.40 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw die Große Straße in Vechta, obwohl am Fahrzeug bauartliche Veränderungen vorgenommen wurden, ohne dass diese durch einen Gutachter abgenommen wurden. Er hatte das im Kühlergrill befindliche Markenemblem seines PKW mit einem nicht zugelassenen Beleuchtungselement ausgestattet. Gegen den 18-Jährigen wurde wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Freitag, 14. Januar 2022, 22.20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Falkenweg in Vechta, obwohl an dem Fahrzeug bauartliche Veränderungen in Form einer veränderten Rad-/Reifenkombination vorgenommen worden waren. Dieser Umbau hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 20.25 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus Visbek mit seinem Pkw die Rechterfelder Straße in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Tuning

Am Freitag, 14. Januar 2022, gegen 22.20 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Goldenstedt mit einem Pkw die Vechtaer Straße in Goldenstedt, obwohl an ihrem Fahrzeug bauartliche Veränderungen vorgenommen worden waren, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten (Veränderung der Rad-/Reifenkombination, Fahrwerkstieferlegung). Der 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, gegen 16.15 Uhr, beabsichtigte ein 54-jähriger Bakumer mit seinem Pkw auf einen Parkplatz des Pfarrheimes in der Kirchstraße in Bakum abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommende Radfahrerin, welche mit zwei Kleinkindern auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Strafvereitelung

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen um 23.45 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Hamm die Bundesstraße B214 mit einem Pkw und sollte aufgrund seiner unsicheren und verkehrsgefährdenden Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem das Fahrzeug auf der Fahrbahn angehalten hatte, wechselten der Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin die Sitze. Da der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, gab sich die 31-Jährige als Fahrerin aus. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und gegen seine Beifahrerin ein Verfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Samstag, 15. Januar 2022, um 12.45 Uhr, beabsichtigte ein 23-Jähriger aus Holdorf von einem Tankstellengelände nach links auf die Große Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen aus Holdorf, der mit seinem Pkw die Große Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die unfallbeteiligten Personen wurden nicht verletzt. Über die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

