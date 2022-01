Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Saterland - Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten

In der Zeit zwischen Samstag, den 15.Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, und Sonntag, den 16.Januar 2022, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat an der Thüler Straße gewaltsam geöffnet. Auch ein Zigarettenautomat an der Neuscharreler Straße im Saterland wurde gewaltsam angegangen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell