POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 14.01.22- 16.01.22

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Samstag, 15.01.2022, gegen 12:37 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich der Oldenburger Straße/Falkenweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Lohnerin befährt mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße aus Richtung Ortsmitte in FR stadtauswärts und beabsichtigt im genannten Kreuzungsbereich links auf den Falkenweg abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersieht sie einen entgegenkommenden Pkw, der besetzt ist mit einem 55-jährigen Mann aus Vechta, sowie seiner 54-jährigen Ehefrau. Das Ehepaar wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt , die Verursacherin schwer.Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 13:15 Uhr, bemerken Zeugen ein beschädigtes Fenster an der Alexanderschule in 49377 Vechta, Mühlenstraße 29. Die genaue Tatzeit kann nicht eingegrenzt werden. Das Fenster wurde mittels eines Stahlgegenstandes, welcher vermutlich aus der angrenzenden Baustelle stammt, eingeworfen. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/9430, in Verbindung zu setzen. Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl Zwischen dem 14.01.2022, 15:30 Uhr und dem 15.01.2022, 00:30 Uhr kommt es in 49377 Vechta, Philosophenweg, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter gelangen vermutlich durch Öffnung der Haupteingangstür durch den Briefschlitz in das Wohnhaus. Im Wohnhaus durchsuchen sie mehrere Räume und entwenden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 2500EUR. Danach entfernen sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/9430, in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen 19:45 Uhr am 14.01.2022 und 19:00 Uhr am 15.01.2022 kam es in der Straße Achtern Diek zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchiert einen abgeparkten VW Polo. Dieser stand auf dem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 14. Anschließend entfernt sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. An dem geparkten VW Polo ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR entstanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 zu melden.

