Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 16.01.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend, 21.20 h, wurde ein 16-jähriger Barßeler als Mofafahrer an der Ankerstraße in Barßel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert. Im Rahmen dieser Überprüfung wurde festgestellt, dass der Betroffene unter Alkoholeinfluss stand. Nach Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und Entnahme einer Blutprobe wurde der 16-jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen.

