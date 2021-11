Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Ladendiebin versucht Angestelltem und Zeugen in den Unterleib zu treten

Essen (ots)

45130 E-Rüttenscheid:

Eine mutmaßliche Ladendiebin versuchte Mittwoch (10. November) in Rüttenscheid einem Angestellten und einem Zeugen in den Unterleib zu treten.

Gegen 15 Uhr hatte es eine Frau in einem Geschäft an der Rüttenscheider Straße auf eine teure Winterweste abgesehen. Mit der unbezahlten Beute entfernte sich die 18-Jährige (rumänisch) aus dem Geschäft. Einem anwesenden Zeugen (deutsch) entging der Diebstahl nicht. Er informierte das Personal. Ein 40-jähriger Mitarbeiter (serbisch) folgte der Unbekannten und sprach sie auf die Tat an. Diese versuchte sich, durch einen missglückten Tritt in seinen Unterleib, den Fluchtweg frei zu machen. Gemeinsam mit Hilfe des 62 Jahre alten Zeugen, den sie ebenfalls versuchte zu treten, konnte der Mitarbeiter sie festhalten.

Die alarmierten Polizisten nahmen die Täterin mit und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. / MUe.

