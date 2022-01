Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 14. Januar 2022, gegen 10.30 Uhr, kam es im Ambührener Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer aus Wuppertal befuhr mit einem PKW samt Pferdeanhänger den Ambührener Weg in Richtung Molberger Straße. Ein dahinter befindlicher 39-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg bemerkte zu spät, dass das Fahrzeuggespann vor ihm langsamer wurde und fuhr auf dem Pferdeanhänger auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 45-jährige Frau aus Wuppertal, welche im PKW des 51-Jährigen saß, leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 08.35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Bremer Straße Ecke Meerdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Traktorfahrer aus Löningen beabsichtigte von der Bremer Straße kommend nach links in die Meerdorfer Straße abzubiegen. Ein dahinter befindlicher 39-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen erkannte dies zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Am PKW des 39-Jährigen entstand Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 5.000,00 Euro geschätzt.

Löningen / Bunnen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 11.30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Farwicker Straße und Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer aus Essen (Oldenburg) befuhr mit einem privat genutzten Mietwagen die Farwicker Straße in Richtung Löninger Straße. Im Einmündungsbereich fuhr der wartepflichtige 55-Jährige ungebremst auf die Löninger Straße und stieß hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten LKW samt Anhänger eines 24-jährigen Fahrers aus Gronau zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte der Mietwagen gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 30.000,00 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 55-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lindern (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 16. Januar 2022, gegen 03.00 Uhr, kam es am Kreisverkehr Ortskernentlastungsstraße Ecke Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Delmenhorst befuhr die Ortskernentlastungsstraße aus Werlte kommend in Richtung Lastrup. In Höhe Löninger Straße überfuhr der 41-Jährige den dortigen Kreisverkehr. Nach den bisherigen Erkenntnissen blieb der 41-Jährige unverletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zudem wurde der Kreisverkehr beschädigt. Der Schaden am PKW wurde bislang auf 10.000,00 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 10.10 Uhr, kam es in der Straße Herzog-Erich-Ring zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer aus Emstek mit einem Transporter samt Anhänger den Herzog-Erich-Ring in Richtung Kessener Weg. Dem Transporter-Fahrer kam eine 58-jährige Joggerin aus Cloppenburg entgegen. Während der Begegnung kam es zu einem Zusammenstoß. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell