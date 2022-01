Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 15.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 01.50 Uhr, wurde auf der Loher Straße eine 18-jährige aus Hude mit ihrem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass am Fahrzeug Veränderungen vorgenommen wurden, ohne dass diese durch einen Gutachter abgenommen worden waren. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14. Januar 2022, zwischen 12.30 Uhr und 14.20 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen Mercedes Benz, welcher auf dem Parkplatz des Combi Marktes an der Großen Straße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme, 05491/99360, in Verbindung zu setzen.

