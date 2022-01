Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta sowie eine Nachtragsmeldung für Emstek

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen und Lohne - Versuchte WhatsApp-Betrügereien

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, erhielten eine 54-jährige Lohnerin und eine 62-jährige Essenerin betrügerische WhatsApp-Nachrichten. In beiden Fällen gab jeweils eine bislang unbekannte Person an, der Sohn zu sein. Dabei hat die Person die beiden aufgefordert, Überweisungen durchzuführen. In beiden Fällen fielen die Personen nicht auf den Betrugsversuch rein und erstatten Anzeige.

Hier einige Tipps, um sich vor den Betrügern zu schützen:

- Überweisen Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Personen! Besonders dann nicht, wenn Sie von einem nicht verifizierten Account, z.B. über WhatsApp, angeschrieben wurden.

- Nehmen Sie zunächst auf alternativem Wege Kontakt zu Ihren Kindern auf (bspw. durch einen Telefonanruf auf dem Festnetz, E-Mail, Besuch Ihres Sohnes/Ihrer Tochter etc.).

- Lassen Sie sich nicht durch Ausreden wie: "Mein Lautsprecher ist defekt", "Ich kann gerade nicht telefonieren" o.ä. täuschen!

- Sollten Sie bereits Zahlungen geleistet haben, informieren Sie bitte unverzüglich Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf www.polizei-beratung.de und in dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5075081

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, um 19.15 Uhr, fuhren ein 46-jähriger Mann aus Emstek und ein 20-jähriger Mann aus Emstek mit ihren Autos auf der Clemens-August-Straße in genannter Reihenfolge. Als der 46-jährige Mann nach links abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr zum Stehen kam, fuhr der 20-jährige Autofahrer hinten auf. Der 46-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell