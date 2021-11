Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Sundern-Amecke (ots)

Am 26.11.2021 im Tatzeitraum von 18.00 - 19.30 Uhr zerstörten die unbekannten Täter die Glasscheibe einer Terassentür und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 27/11 Stra.

