Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Postauto nach Bielefeld

Brilon (ots)

Heute Morgen gegen 02.15 Uhr durchbrach ein Mitarbeiter eines Postverteilungszentrums in Brilon mit seinem Auto das Rolltor des Gebäudes in der Straße Lange Wenden. Im Anschluss brach er eine Tür im Inneren des Gebäudes auf und entwendete die Schlüssel eines Postfahrzeugs. Damit fuhr er davon. Der Mann konnte bei einem Bekannten in Bielefeld angetroffen und festgenommen werden. Er machte einen verwirrten Eindruck. In Bielefeld wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Hintergründe sind nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

