POL-WOB: Brand einer Gartenparzelle

Wolfsburg OT Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße, KGV Hintere Kley 18.03.2021, 15.30 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Rückseite einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Hintere Kley" in der Herzogin-Clara-Straße in Fallersleben in Brand. Es entstand leichter Schaden.

Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant im hinteren Bereich einer Gartenlaube ein Feuer. Er verständigte umgehend die Feuerwehr, die kurz nach ihrem Eintreffen den Brand erfolgreich löschen konnten. Durch die Flammen wurde die Rückseite der Laube leicht beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt; die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

