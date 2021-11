Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrollen zum Wohnungseinbruchsschutz

Arnsberg (ots)

Mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei wurden am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr an zwei Kontrollstellen 160 Fahrzeuge kontrolliert. An der Autobahnabfahrt Niedereimer und an der B 229/ Rönkhauser Straße wurden mehrere hundert Fahrzeuge gesichtet. Eine 22-jährige Frau aus Arnsberg und ein 26-jähriger Mann aus Arnsberg fielen während der Fahrzeugkontrollen auf, weil sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Polizei bedankt sich für das entgegengebrachte Verständnis und wünscht frohe und sichere Adventstage.

