Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressesofortmeldung: Brand eines Fachwerkhauses

Herborn (ots)

Gegen 20:32 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in der Ortsgemeinde Herborn, VG Herrstein-Rhaunen, in der Hauptstraße gemeldet. Aktuell sind starke Kräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist die Ursache unklar. Die Bewohner des Hauses befindet sich in Sicherheit. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ist ebenfalls im Einsatz. Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

