Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 16. Januar 2022, wurde um 11.10 auf dem Hasedeich ein 16-jähriger Jugendlicher aus Löningen auf einem E-Scooter angetroffen, welcher nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 16. Januar 2022, kam es um 03.00 Uhr in der sog. Ortskernentlastungsstraße in Lindern zu einem Verkehrsunfall: Ein 41-Jähriger aus Delmenhorst überfuhr einen dortigen Kreisverkehr. Hierdurch beschädigte er die Grünfläche im Inneren des Kreisverkehrs. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Freitag, 14. Januar 2022 kam es gegen 15.45 Uhr in der Clemens-August-Straße zwischen dem schwarzen PKW eins 42-Jährigen aus Emstek und dem silbernen Kombi eines bislang unbekannten Fahrzeugführers zu einem leichten Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Der Fahrer dieses silbernen Kombi, sowie weitere Augenzeugen dieses Unfalls, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Emstek zu melden, Tel.: (04473) 932180.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 14. Januar 2022, kam es zwischen 07.30 Uhr und 07.35 Uhr auf dem Garreler Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg befuhr mit ihrem schwarzen Pkw Passat den Garreler Weg in Fahrtrichtung Cloppenburg, als es in Höhe des Waldendes im Begegnungsverkehr mit einem bislang unbekannten, entgegenkommenden Pkw zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Der andere unfallbeteiligte Pkw entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell