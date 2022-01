Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versammlung "Gegen Gesellschaftsspaltung + Coronamaßnahmen"

Am Sonntag, 16. Januar 2022, fand zwischen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr in der Deichstraße eine angezeigte Versammlung zum Thema "Gegen Gesellschaftsspaltung + Coronamaßnahmen" statt. An dieser Veranstaltung nahmen ca. 15 Teilnehmer/-innen teil. Alle Teilnehmenden hielten sich an die vorgegebenen Auflagen. Es wurden keinerlei Verstöße festgestellt.

