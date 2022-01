Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde um 13.40 Uhr in der Akazienallee ein 18-jähriger Cloppenburger auf einem E-Scooter festgestellt, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - illegale Entsorgung von Hausmüll

Am Sonntag, 16. Januar 2022, wurde gegen 11.00 Uhr ein 31-Jähriger aus Cloppenburg dabei beobachtet, wie er Hausmüll in der Straße Zum Griesen Stein entsorgte. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es gegen 07.35 Uhr auf der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 63-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Cloppenburg bog vor einem Funkstreifenwagen der Cloppenburger Polizei von der Straße Am Dornkamp kommend nach links auf die Osterstraße ab. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 53-Jährigen aus Cloppenburg. Dieser musste auf den anliegenden Bürgersteig ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurde sein PKW beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Sie wurde durch die Beamten in der Höltinghauser Straße gestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es um 17.30 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-Jähriger aus Vechta und ein 55-Jähriger aus Emstek befuhren mit ihren PKW in genannter Reihenfolge die Emsteker Straße stadteinwärts. Circa 50 Meter vor der Kreuzung Emsteker Straße / Lankumer Ring / Werner-Eckart-Ring musste der 33-Jährige aufgrund eines Rückstaus durch eine rotlichtzeigende Ampel verkehrsbedingt halten. Der 55-Jährige erkannte diese Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW des Vechtaers auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 16. Januar 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 17. Januar 2022, 02.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Mehrparteienhauses abgestellte schwarze Pkw VW Passat eines 24-Jährigen aus Garrel wurde durch einen bislang unbekannten Beteiligten nicht unerheblich beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 4500 Euro. Der 24-Jährige konnte sich an einen dunklen Pkw erinnern, der im Tatzeitraum in einer unmittelbar neben seinem Fahrzeug befindlichen Parklücke gestanden hatte. An der Anschrift seines Arbeitsgebers stellte er den Pkw, einen schwarzen VW Golf eines 22-Jährigen aus Garrel, fest. Dieser wies korrespondierende Beschädigungen auf. Der an diesem Fahrzeug entstandene Schaden wurde mit 500 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

