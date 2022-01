Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei informiert über den Verlauf eines Einsatzes anlässlich einer Versammlung in Herborn

Dillenburg (ots)

Pressemeldung vom 08.01.2022:

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag in der Innenstadt von Herborn zu einer Versammlung, die im thematischen Kontext zur Corona-Pandemie angemeldet wurde. An dem Aufzug und einer Abschlusskundgebung, die aktuell noch stattfindet, beteiligten sich an der Spitze bis zu 1.400 Personen.

Die Versammlung verlief bislang ohne besondere Vorkommnisse.

