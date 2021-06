Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Polizeihubschrauberpilot mit Laserpointer geblendet

Mit einem blauen Laserpointer blendete eine unbekannte Person Ende Mai in Löwenstein den Piloten eines Polizeihubschraubers. Der Helikopter war in der Nacht auf Samstag, den 22. Mai, auf einem Sucheinsatz, als gegen 0.30 Uhr eine Person im Bereich Löwenstein oder Hirrweiler mit einem Laserpointer auf den Hubschrauber zielte. Attacken mit Laserpointern gelten als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr. Sie bergen eine erhebliche Gefahr für das Augenlicht des Piloten und somit für die Sicherheit des gesteuerten Flugobjekts. Solche Taten können mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet werden. Zeugen, die Hinweise auf den Benutzer des Laserpointers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 7077 zu melden.

Eppingen: Auto am Stadion beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem am Montagnachmittag am Eppinger Fußballstadion in der Waldstraße ein Fahrzeug beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Besitzer stellte den Audi A3 gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand vor dem Eingangstor zu der Sportstätte ab. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser in seiner Abwesenheit beschädigt worden war. Vermutlich hatte ein unbekannter Fahrzeuglenker aus der gegenüberliegenden Parklücke rückwärts ausgeparkt und war dabei mit dem Audi kollidiert. Anstatt den Unfall zu melden fuhr die unbekannte Person davon und hinterließ nichts als Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Einbrecher nahmen sich am Dienstag ein Wohnhaus in Bad Rappenau-Treschklingen zum Ziel. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür zu dem Gebäude in der Klingenstraße. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Diebesgut und machten sich danach unerkannt aus dem Staub. Die Höhe des enstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Klingenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Nummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Jugendlicher greift Polizeibeamten an

Ein Polizist wurde am Montagabend in der Heilbronner Paulinenstraße von einem 16-Jährigen verletzt. Der 32-Jährige und sein Streifenpartner wollten den Jugendlichen zusammen mit einem weiteren jungen Mann beim Versuch ein gestohlenes E-Bike zu verkaufen festnehmen. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht in entgegengesetzte Richtungen. Nach wenigen Metern konnte der 16-Jährige von dem Polizisten eingeholt und zunächst auch festgehalten werden. Der Jugendliche riss sich aber los, schlug mehrfach mit seinen Fäusten ins Gesicht des 32-Jährigen und rannte daraufhin erneut davon. Einige Meter weiter konnte er schließlich von der Streife erneut eingeholt und vorläufig festgenommen werden, sein Begleiter entkam. Der Jugendliche wurde auf das Polizeirevier Heilbronn gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Widdern: Auto in den Gegenverkehr geschleudert

Ein 70-Jähriger erlitt bei einem Unfall am Dienstagvormittag bei Widdern leichte Verletzungen. Der Mann fuhr in seinem Toyota auf einer Landstraße von Widdern in Richtung Neuenstadt am Kocher, als er in einer S-Kurve vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Toyota schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen, an einem Kleinbus angebrachten, Anhänger. Dieser löste sich durch die Wucht des Aufpralls von seinem Zugfahrzeug und prallte zunächst gegen die Leitplanke bevor er in der Böschung zum Stehen kam. Der Toyota und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Möckmühl: Mann von landwirtschaftlicher Arbeitsmaschine getötet

Bei einem Arbeitsunfall starb am Dienstag in Möckmühl-Korb ein 60-Jähriger. Der Mann hatte versucht die Reifen an einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine zu wechseln und das einachsige Gerät dafür mit Wagenhebern angehoben. Als der Mann unter dem Gefährt lag, rutschte dieses wohl von den Wagenhebern und begrub den 60-Jährigen unter sich. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ellhofen: Scheibe von Abschleppwagen eingeschlagen

Die Scheibe eines in Ellhofen geparkten Abschleppfahrzeugs wurde am Dienstagabend von einer unbekannten Person eingeschlagen. Das Gefährt war gegen 17.30 in der Straße "Im Holderbusch" abgestellt worden. Gegen 22.30 Uhr meldete der Besitzer, dass die Scheibe an seinem Fahrzeug zerstört worden war. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben oder im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Straße "Im Holderbusch" bemerkten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

