Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: 89-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt.

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 89 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Mühlbach und Eppingen in der Nähe von Mühlbach zu. Der Senior war mit einem Krankenfahrstuhl auf einem Feldweg unterwegs und fuhr an einer Einmündung an die Kreisstraße heran. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr er auf die Straße. Dort war gerade ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen dem Rollstuhl und dem Pkw. Dabei zog sich der Senior schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei komplett gesperrt.

