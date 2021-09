Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach (ots)

Am Sonntag, 12. September 2021 gg. 05:09 Uhr wurde die Linzer Polizei zu einer Ruhestörung in einen Schrebergarten nach Rheinbreitbach gerufen. Bei den Ermittlungen am Einsatzort, erlangten die Einsatzkräfte Kenntnisse über eine Fahrt mit Pkw unter Alkoholeinfluss. Der Verantwortliche fiel durch seine deutlich verwaschene Sprache und Alkoholgeruch auf. Der Atemalkoholwert am Einsatzort lag bei 0,69 Promille. Bei der späteren gerichtsverwertbaren Überprüfung auf der Polizeidienststelle in Linz am Rhein, lag der Atemalkoholwert noch bei 0,5 Promille. Im Anschluss erfolgte die präventive Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Verantwortliche muss jetzt mit einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren rechnen, gefolgt von einem Fahrverbot und einer Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell