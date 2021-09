Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ruhestörungen

Vettelschoß/Rheinbreitbach/Ockenfels/Rheinbrohl (ots)

Im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein, kam es von Samstagnacht, 11.09.2021 auf Sonntagmorgen in den Ortschaften Vettelschoß, Rheinbreitbach, Ockenfels und Rheinbrohl in der Zeit von 23 Uhr bis 1 Uhr zu Ruhestörungen, die Anlass gaben, dass die Polizei tätig werden musste. Die Gründe waren teils laute Musik, Geschrei und Feierlichkeiten.

