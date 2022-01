Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Jugendtreff

Zwischen Freitag, 14. Januar 2022, 21.15 Uhr, und Montag, 17. Januar 2022, 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Jugendtreff in der Schulstraße ein. Aus dem Objekt wurden diverse Lebensmittel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Montag, 17. Januar 2022, kam es um 09.30 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 75-Jähriger aus Dinklage befuhr mit seinem PKW die Birkenallee in Richtung Lohner Straße. Hier übersah er einen von links kommenden 72-jährigen Pedelec-Fahrer aus Dinklage, der in Fahrtrichtung Dinklage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Er begab sich selbstständig, zwecks Untersuchung seiner Verletzungen, in ärztliche Behandlung. Am PKW des 75-Jährigen entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde gegen 13.20 Uhr auf der Langweger Straße ein 23-jähriger Führer aus Holdorf festgestellt, der einen Sattelschlepper führte, an welchem keinerlei Kennzeichen angebracht waren. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde gegen 13.05 Uhr auf der ein 17-Jähriger aus Dinklage festgestellt, welcher auf einem Roller mit ca. 45 km/h zunächst die Dinklager Straßer in Fahrtrichtung Ortsausgang befuhr und aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf den Radweg rechtsseitig der Fahrbahn wechselte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der Jugendliche den kontrollierenden Beamten lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde gegen 13.50 Uhr auf der Lindenstraße ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an, sodass dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Von Mittwoch, 12. Januar 2022, 11.00 Uhr, bis Montag, 17. Januar 2022, 09.15 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Vechta, Wicbertstraße, ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 16. Januar 2022, 12.00 Uhr, bis Montag, 17. Januar 2022, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Universitätsstraße, einen elektrischen Türöffner und einen Lichtschalter der Mensa der Universität Vechta. Zudem wurde ein Betonpfeiler mit einem Farbstift beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - illegale Entsorgung von Abfällen

Am Montag, 17. Januar 2022, wurde um 21.00 Uhr in der Falkenrotter Straße vier Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, alle wohnhaft in Diepholz, dabei beobachtet, wie sie Müll aus einem PKW heraus auf den Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes warfen. Gegen alle vier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag 18. Januar 2022, 00.10 Uhr, befuhr ein 38-jähriger aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Oyther Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Diebstahl an Pkw

In der Zeit von Sonntag, 16. Januar 2022, auf Montag, 17. Januar 2022, zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem schwarzen Pkw BMW 323TI einer 39-Jährigen aus Damme die Frontstoßstange mitsamt Kennzeichen. Fahrzeug stand während des Tatzeitraums an der Mühlenstraße, Höhe Hausnummer 17. Angaben über die Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 17. Januar 2022, um 15.25 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Damme die Mühlenstraße. Er wurde im weiteren Streckenverlauf auf dem Gerstenkamp von Polizeibeamten der Polizeistation Damme kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,07 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek - illegale Entsorgung von Abfällen

Bereits am Mittwoch, 05. Januar 2022, gegen 17.30 Uhr, hatten zwei zunächst unbekannte Täter bei der Mülldeponie an der Ahlhorner Straße ihren Müll (Stühle, Teppiche, Koffer) unerlaubt vor der Wertststoffsammelstelle, da diese zur Vorfallszeit geschlossen war. Die beiden Männer konnten nunmehr ermittelt werden: Es handelt sich um einen 35-Jährigen bzw. 53-Jährigen aus Visbek. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 16. Januar 2022, kam es um 17.35 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger aus Bakum, eine 24-Jährige aus Vechta und ein 39-Jähriger aus Vechta befuhren mit ihren Fahrzeugen in der genannten Reihenfolge die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf beabsichtigte der 25-Jährige nach links in die Südholter Straße abzubiegen, musste jedoch den entgegenkommenden Verkehr durchfahren lassen. Die 24-Jährige hielt hinter dem PKW an. Der 39-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 24-Jährigen auf, wodurch ihr PKW auf das Fahrzeug des 25-Jährigen aufgeschoben wurde. Durch die Kollision wurden der 39-Jährige und die 24-Jährige leicht verletzt. Die insgesamt entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 10500 Euro.

