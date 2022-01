Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weidenthal - Rettungskraft im Einsatz beleidigt und leicht angefahren - Führerschein weg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes wollte in seiner Funktion am 04.01.21 in Weidenthal die Hauptstraße gegen 17:20 Uhr überqueren und versuchte hierzu, durch entsprechende Handbewegungen, den Verkehr zu verlangsamen. Ein passierender Audi-Fahrer quittierte dies mit einem üblen Schimpfwort, was wiederum ein kurzes Wortgefecht zwischen den beiden Beteiligten ausgelöst hat. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen ergibt sich der Verdacht, dass der 65-jährige Fahrer daraufhin, mit Teilen seines Audis über den Bordstein, auf den Rettungsdienstmitarbeiter gezielt zugefahren ist und ihn mit dem Außenspiegel am Unterarm getroffen hat. Der Geschädigte verspürte Schmerzen. Der Audi-Fahrer fuhr direkt nach der Aktion nach Hause, wo er durch die Polizei angetroffen werden konnte. Er räumte zwar die beleidigenden Worte ein, wies jedoch die weiteren Vorwürfe von sich. Aufgrund der Gesamtbeweislage wurde der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell