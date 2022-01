Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Kontrollen Rauschgift aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.01.2022 gegen 17:00 Uhr konnte in der Kaiserslautererstraße in Bad Dürkheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnten in einer Umhängetasche ein Joint, zwei kleine Dosen Cannabis und eine kleine Tüte Amfetamin festgestellt und sichergestellt werden. Gegen den 34-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sein Fahrzeug wenige Meter von der Kontrollstelle entfernt stand, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bei einem 42-Jährigen konnte bei einer weiteren Personenkontrolle am 04.01.2022 vor dem Bahnhof in Bad Dürkheim ebenfalls Betäubungsmittel sichergestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten insgesamt 48 Gramm Haschisch festgestellt und sichergestellt werden. Über die Herkunft der Drogen wollte er keine Angaben machen. Auch gegen ihn wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bereits am 03.01.2022 konnte durch eine Streife der Bundespolizei ein 27-jähriger syrischer Staatsbürger am Bahnhof in Bad Dürkheim einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein Joint und 1,5g Cannabisblüten festgestellt und sichergestellt werden. Auch gegen ihn wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

