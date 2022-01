Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bronzefigur auf Grab entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 27.12.2021, 12:00 Uhr bis 29.12.2021, 15:00 Uhr eine Bronzefigur von einem Grab auf dem Friedhof am Alten Dürkheimer Weg in Bad Dürkheim durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

