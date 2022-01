Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beeinträchtigung des Bahnverkehrs auf der Strecke NW - KL

Weidenthal (ots)

Aufgrund eines baufälligen Gebäudes nahe der Gleise in Weidenthal, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke Neustadt - Kaiserslautern bereits am späten Nachmittag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. An genannter Örtlichkeit sind bereits Teile des Dachgiebels auf das Gleisbett gestürzt, zudem drohen weitere Teile des Hauses auf die Gleise zu stürzen. Derzeit beraten die zuständigen Stellen das weitere Vorgehen. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleiben muss, ist derzeit unklar. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell