Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Wattenheim (ots)

Am Montag, 03.01.2022 gegen 16:10 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinwagens durch Kräfte der Polizei Grünstadt im Lauberweg in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 38-jährigen Fahrer fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv und so wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten, wo entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.

