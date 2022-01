Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.12.2021, 10.00 Uhr bis zum 02.01.2022, 13.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße ein, indem sie die Glasscheibe eines Fensters einschlugen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Bislang steht noch nicht fest, was gestohlen wurde.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sonnenwendstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell