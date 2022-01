Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/Grethen - Wohnungseinbruch

Bad Dürkheim/Grethen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 31.12.2021, 17:30 Uhr bis 01.01.2022, 13:00 Uhr, über ein Fenster im rückwärtigen Bereich in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserslauterer Straße ein. Durch die Täter wurde die Wohnung durchwühlt und ein Laptop, Kreditkarten, Bargeld sowie Schmuck im dreistelligen Bereich entwendet. Die Wohnungseigentümerin war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell