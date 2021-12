Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Sachbeschädigungen, Kraddiebstahl und Brandstiftung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

Mainz (ots)

Im Verlauf des Donnerstagmorgens kam es im Stadtteil Ebersheim zu zwei Sachbeschädigungen, einem Kraddiebstahl und einer Brandstiftung.

Zunächst wurde von bislang unbekannten Tätern gegen 03:45 Uhr ein abgestellter VW Transporter beschädigt. Die Täter hatten über den rechten Außenspiegel Papier gelegt und dieses dann angezündet. Hierbei wurde die Plastikabdeckung des Außenspiegels leicht angeschmort. Laut einer Zeugenaussage seien mehrere Jugendliche gegen 03:15 Uhr von dem Fahrzeug weggerannt, die aber nicht näher beschrieben werden konnten.

Noch in derselben Straße und lediglich circa 100 Meter entfernt, wurde eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. Hier wurde versucht die Holzfassade eines Gartens anzuzünden. Gegen 03:45 Uhr konnten auch dort Jugendliche wahrgenommen werden.

In der Weinbergstraße wurde das auf dem Gehweg abgestellte Kleinkraftrad eines 62-jährigen Mannes zu einer unbekannten Uhrzeit entwendet. Unweit von der Tatörtlichkeit wurde es gegen 05:10 Uhr in der Weinbergstraße in Richtung Zornheim vollständig in Brand stehend aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell