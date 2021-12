Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Betrüger gibt sich am Telefon als Software-Mitarbeiter aus

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 23.12.2021, versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 69-jährigen Mann aus Mainz im Rahmen eines Telefonats zu betrügen. Der bislang unbekannte Täter rief den Herrn mittags auf seinem Festnetztelefon an und erklärte in englischer Sprache, dass er Mitarbeiter einer Softwarefirma sei. Der Betrüger behauptete, dass die Software-Lizenz des Mainzers abgelaufen sei und anrufen würde, um die besagte Lizenz zu erneuern. Der Betrüger schaffte es durch geschickte Fragestellungen sämtliche Informationen der Ausweißdokumente des 69-Jährigen zu erlangen. Nachdem die Daten des Ausweises abgefragt wurden, wollte der Täter die Daten der Kreditkarte des Mainzers abfragen. Hierbei wurde der Mann glücklicherweise skeptisch und beendete das Telefonat. Ein finanzieller Schaden entstand noch nicht. Es kommt bundesweit immer wieder zu ähnlich gelagerten Betrugsfällen. Der letzte ähnlich gelagerte Fall in Mainz wurde am 17.12.2021 beanzeigt.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

-Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

-Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

