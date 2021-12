Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau & Oberstadt - Einbrüche

Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Weihnachtswochenende kam es in der Mainzer Oberstadt und im Stadtteil Weisenau zu Einbrüchen.

Mainz-Weisenau

An Weihnachten verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Straße "Am Huhlchen" über das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Es wurden sämtliche Schubladen durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest. Die Tat fand im Zeitraum von 14:45 - 22:25 Uhr statt.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Oberstadt

Am Samstagmittag wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter in der Straße "Oberer Laubenheimer Weg" Zugang zur Anlage des Kleingartenvereins Mainzer Gartenfreunde e.V. verschafft haben. In einer Parzelle wurden aus der Gartenlaube zwei Stromaggregate, ein Kantenschneider und eine elektrische Heckenschere gestohlen. Das Diebesgut wurde mutmaßlich mit einem ebenfalls vor Ort entwendeten Bollerwagen abtransportiert. Zusätzlich beschädigten die Diebe das Eingangstor der Gartenanlage nicht nur unerheblich. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 in Verbindung zu setzen.

Neben dem richtigen sicherheitsbewussten Verhalten und einer aufmerksamen Nachbarschaft empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Tipps und Empfehlungen sind auf nachfolgender Seite zu lesen: www.polizei-beratung.de

