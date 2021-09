Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Waxweiler (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2021, 17:00 Uhr und dem 27.09.2021, 16:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Waxweiler durch unbekannte Täter ein Kennzeichen von einem blauen Motorrad entwendet. Dabei wurde das Kennzeichen gewaltsam von der vorgesehenen Halterung abgerissen.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern bzw. verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell