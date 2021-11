Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher dringen in die Produktionshalle einer Firma ein

33181 Bad Wünnenberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 12.11.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, den 13.11.2021, 07:00 Uhr hebelte ein bislang noch unbekannter Täter ein Fenster einer Produktionshalle in Bad Wünnenberg-Haaren auf. So gelangte man in einen in der Halle befindlichen Büroraum des Betriebes an der Graf-Zeppelin-Straße. In diesem Büroraum wurden diverse Schränke durchsucht. Aus einem der Schränke wurden Lebensmittel entwendet. Der Täter floh anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich bei der Polizei Paderborn Tel. 05251-3060 zu melden.

