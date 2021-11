Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährliches Überholmanöver verläuft noch glimpflich

33129 Delbrück (ots)

(uk) Großes Glück hatten mehrere Autoinsassen am späten Freitagabend zwischen Boke und Delbrück, als ein Überholmanöver misslang und anschließend drei Autos zum Teil erheblich beschädigt wurden. Gegen 23.20 Uhr hatte der Fahrer eines Jeep (24) die Boker Straße in Fahrtrichtung Boke befahren, als sich wenige hundert Meter vor der Einmündung Neue Reihe, ein 30-jähriger Opelfahrer von hinten näherte. Obwohl der Fahrer des Jeep nach eigenen Angaben schon mit etwa 100 km/h unterwegs war, war dies dem Opelfahrer offensichtlich zu langsam, so dass dieser den vor ihm fahrenden SUV überholen wollte. Während des Überholvorgangs näherte sich aus Gegenrichtung ein Golf, dessen Fahrer (36) in Richtung Delbrück unterwegs war. Auf Höhe des Jeep bemerkte der Opelfahrer, dass sich ein Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Golf nicht mehr vermeiden ließ. Er lenkte deshalb sein Fahrzeug nach rechts und touchierte dabei die Fahrerseite des Jeep, der dadurch von der Fahrbahn abgedrängt wurde. Im gleichen Moment berührte der Opel mit der Fahrerseite die linke Seite des Golf. Nur durch das Abdrängen des Jeep nach rechts und das gleichzeitige Ausweichen des Golffahrers, wurde ein Frontalzusammenstoß zwischen Golf und Opel verhindert. Wie durch ein Wunder blieben alle Fahrzeuginsassen, die jeweils mit zwei Männern besetzt waren, unverletzt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Opelfahrers fest. Nachdem ein Alkoholvortest an der Unfallstelle positiv verlaufen war, räumte der Opelfahrer zudem auch die Einnahme von Drogen ein. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurden eingeleitet.

