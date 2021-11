Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Drogeneinfluss mit Mofa unterwegs

33098 Paderborn (ots)

(uk) Die Polizei hat am Freitagabend einen Mofa-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten hatten gegen 22.25 Uhr an der Einmündung Borchener Straße/Pipinstraße gestanden, als ihnen ein Mofafahrer auffiel, der in die Pipinstraße abbog und beim Erblicken des Streifenwagens sofort abstieg und sein Gefährt weiter schob. Der 43-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Da auch ein anschließend durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, wurde der Zweiradfahrer zur Polizeiwache an der Riemekestraße gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

