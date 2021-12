Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Drais - 49-jähriger DHL-Bote wird auf der Straße durch zwei unbekannte Täter niedergeschlagen

Mainz (ots)

Am gestrigen Tag gegen 12:35 Uhr wurde der 49-jährige DHL-Bote während einer Paketzustellung in der Straße "An der Markthalle" durch zwei unbekannte Täter mit einem roten unbekannten Schlagwerkzeug niedergeschlagen. Hierbei erlitt der Geschädigte sowohl Platzwunden im Gesicht und am Schienbein als auch mehrere Hämatome an Armen und Beinen. Die beiden Täter flüchteten fußläufig in Richtung Finthen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

