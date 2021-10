Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH

BAD SALZDETFURTH (LÖ)

Im Zeitraum vom 02.10.21, 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr, wurde der Pkw Mercedes-Benz eines 52-jährigen Mannes aus Sibbesse in Bad Salzdetfurth beschädigt. Wie der Sibbesser gegenüber der Polizei angab, hatte er in der besagten Zeit seinen Pkw in der Oberstraße, in Höhe der Hausnummer 6, in einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen, unbeschädigt abgestellt. Als er später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden im hinteren linken Fahrzeugbereich fest. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 4.000,- Euro geschätzt. Auf Grund der Spurenlage ist zu vermuten, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Parkvorgang gegen den Mercedes des Mannes gefahren war und ihn so beschädigte. Am Fahrzeug des Mannes aus Sibbesse wurden zudem rote Farbanhaftungen festgestellt, die Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zulassen. Die Polizei bittet nun Zeugen die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell