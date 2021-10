Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrolle auf der B3 bei Elze - Ein Fahrzeugführer 45km/h zu schnell

Hildesheim (ots)

(bue) Am Abend des 06.10.2021 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 3 in Nähe der Ortschaft Wülfingen durch. Insgesamt ahndeten die Beamten 8 Geschwindigkeitsverstöße. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit 115 km/h in der 70iger-Zone gemessen und angehalten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

