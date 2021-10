Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Motorradfahrer überholt vor Ampel

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb)- Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am 06.10.21, gg. 12.10 Uhr an der Kreuzung An der Straßenbahn/ Friedrich- Ebert- Park. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen stand eine 78-jährige Sarstedterin mit ihrem Fiesta an der genannten Kreuzung um nach links in die Straße Friedrich- Ebert- Park einbiegen. Nachdem die Ampel auf Grün umsprang fuhr sie an und bog ab. Zeitgleich befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Hannover die Straße an der Straßenbahn in gleiche Richtung wie die Fiesta-Fahrerin, überholte hierbei einen hinter der Abbiegenden stehenden Bus und kollidiert mit der linken Fahrzeugseite des Ford. Der Motorradfahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf 2500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell